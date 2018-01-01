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Земля-снежок
Актёры и съёмочная группа сериала «Земля-снежок»

Актёры и съёмочная группа сериала «Земля-снежок»

Режиссёры

Мунэхиса Сакаи

Мунэхиса Сакаи

Munehisa Sakai
Режиссёр

Актёры

Даисукэ Хиракава

Даисукэ Хиракава

Daisuke Hirakawa
Актёр
Сюнсукэ Такэути

Сюнсукэ Такэути

Shunsuke Takeuchi
Актёр
Ами Косимидзу

Ами Косимидзу

Ami Koshimizu
Актриса