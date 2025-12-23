Засланец из космоса (сериал, 2022) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн
2022, Resident Alien
Фантастика, Комедия18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Доктор Гарри Вендершпигль — отшельник в небольшом городке в Колорадо. Ещe он — пришелец, который на самом деле упал на Землю и занял тело врача. Когда же доктора убивают, пришелец вынужден отложить миссию по возвращению домой и занять место убитого. Живя в новом теле, он постепенно начинает задаваться вопросами, стоят люди спасения или нет.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Драма, Детектив
Время43 мин / 00:43
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.0 IMDb
- РДРежиссёр
Роберт
Данкан МакНил
- КАРежиссёр
Кабир
Ахтар
- БШРежиссёр
Бреннан
Шрофф
- Актёр
Алан
Тьюдик
- СТАктриса
Сара
Томко
- КРАктёр
Кори
Рейнольдс
- ЭВАктриса
Элис
Веттерлунд
- ЛФАктёр
Леви
Филер
- ДПАктёр
Джуда
Прен
- ЭБАктриса
Элизабет
Бауэн
- МГАктриса
Мередит
Гарретсон
- ГФАктёр
Гэри
Фармер
- КРАктриса
Кэйлайла
Рэйн
- НДСценарист
Настаран
Дибай
- ДФПродюсер
Дэррил
Фрэнк
- ТЛПродюсер
Тодд
Ликамп
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- АОАктриса дубляжа
Александра
Остроухова
- ДЛАктёр дубляжа
Дмитрий
Лунёв
- МДХудожник
Майкл
Джой
- ККХудожник
Клайд
Клотц
- ТКМонтажёр
Тим
Кинзи
- АМОператор
Ана
Милена Амортеги
- СДОператор
Стивен
Джексон