Засланец из космоса
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Засланец из космоса

Засланец из космоса (сериал, 2021) смотреть онлайн

2021, Resident Alien 1 сезон
Фантастика, Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Доктор Гарри Вендершпигль — отшельник в небольшом городке в Колорадо. Ещe он — пришелец, который на самом деле упал на Землю и занял тело врача. Когда же доктора убивают, пришелец вынужден отложить миссию по возвращению домой и занять место убитого. Живя в новом теле, он постепенно начинает задаваться вопросами, стоят люди спасения или нет.

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Засланец из космоса»

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