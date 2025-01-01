Заповедник Шамвари. Сезон 1. Серия 11
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Заповедник Шамвари
1-й сезон
11-я серия
9.42025, Shamwari Untamed
Документальные16+
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Заповедник Шамвари (сериал, 2025) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

История частного заповедника Шамвари, расположенного в Восточно-Капской провинции ЮАР, началась в 1990 году, когда местный бизнесмен приобрёл небольшую ферму, чтобы проводить время с семьёй. Со временем границы участка расширились, и владелец решил превратить его в заповедник. Сегодня в Шамвари на территории в 25 тысяч гектаров обитает более 5000 представителей разнообразной фауны Южной Африки, в том числе «большая пятёрка» в полном составе: носороги, львы, леопарды, слоны и буйволы.

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