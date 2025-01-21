9.12025, Shamwari Untamed
Документальный16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Заповедник Шамвари (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+26 мин
Заповедник Шамвари
Сезон 1 Серия 1
- 16+26 мин
Заповедник Шамвари
Сезон 1 Серия 2
- 16+26 мин
Заповедник Шамвари
Сезон 1 Серия 3
- 16+26 мин
Заповедник Шамвари
Сезон 1 Серия 4
- 16+26 мин
Заповедник Шамвари
Сезон 1 Серия 5
- 16+26 мин
Заповедник Шамвари
Сезон 1 Серия 6
- 16+26 мин
Заповедник Шамвари
Сезон 1 Серия 7
- 16+26 мин
Заповедник Шамвари
Сезон 1 Серия 8
- 16+24 мин
Заповедник Шамвари
Сезон 1 Серия 9
- 16+26 мин
Заповедник Шамвари
Сезон 1 Серия 10
- 16+25 мин
Заповедник Шамвари
Сезон 1 Серия 11
- 16+26 мин
Заповедник Шамвари
Сезон 1 Серия 12
- 16+26 мин
Заповедник Шамвари
Сезон 1 Серия 13
О сериале
История частного заповедника Шамвари, расположенного в Восточно-Капской провинции ЮАР, началась в 1990 году, когда местный бизнесмен приобрёл небольшую ферму, чтобы проводить время с семьёй. Со временем границы участка расширились, и владелец решил превратить его в заповедник. Сегодня в Шамвари на территории в 25 тысяч гектаров обитает более 5000 представителей разнообразной фауны Южной Африки, в том числе «большая пятёрка» в полном составе: носороги, львы, леопарды, слоны и буйволы.
СтранаВеликобритания
ЖанрДокументальный
Время25 мин / 00:25
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
7.4 IMDb