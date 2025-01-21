Заповедник Шамвари (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

История частного заповедника Шамвари, расположенного в Восточно-Капской провинции ЮАР, началась в 1990 году, когда местный бизнесмен приобрёл небольшую ферму, чтобы проводить время с семьёй. Со временем границы участка расширились, и владелец решил превратить его в заповедник. Сегодня в Шамвари на территории в 25 тысяч гектаров обитает более 5000 представителей разнообразной фауны Южной Африки, в том числе «большая пятёрка» в полном составе: носороги, львы, леопарды, слоны и буйволы.

