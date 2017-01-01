Замкнутый босс (сериал, 2017) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+74 мин
Замкнутый босс
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+73 мин
Замкнутый босс
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+70 мин
Замкнутый босс
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+67 мин
Замкнутый босс
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+70 мин
Замкнутый босс
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+75 мин
Замкнутый босс
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+64 мин
Замкнутый босс
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+66 мин
Замкнутый босс
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+67 мин
Замкнутый босс
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+72 мин
Замкнутый босс
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+70 мин
Замкнутый босс
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+66 мин
Замкнутый босс
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+66 мин
Замкнутый босс
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+66 мин
Замкнутый босс
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+67 мин
Замкнутый босс
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+67 мин
Замкнутый босс
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
Корейский многосерийный ромком о бойкой сотруднице, которая пытается завоевать доверие своего начальника-интроверта – но ее мотивы гораздо трагичнее, чем может показаться. Ын Хванги – на первый взгляд нелюдимый и жесткий руководитель фирмы, занимающейся пиаром своих клиентов. На самом же деле он боится людей и всячески пытается избежать общения с ними, скрываясь в офисе или прячась в черной куртке с капюшоном. Чхе Роун только устроилась в компанию, но ее общительность и рвение уже вызывают уважение коллег. На самом же деле ее задор – всего лишь маска, за которой она прячет свою скорбь по погибшей сестре. Больше всего на свете она хочет разоблачить Ын Хванги, которого винит в трагедии., чтобы узнать истинные причины произошедшего
Сериал Замкнутый босс 1 сезон 15 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.