Замкнутый босс (сериал, 2017) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

Корейский многосерийный ромком о бойкой сотруднице, которая пытается завоевать доверие своего начальника-интроверта – но ее мотивы гораздо трагичнее, чем может показаться. Ын Хванги – на первый взгляд нелюдимый и жесткий руководитель фирмы, занимающейся пиаром своих клиентов. На самом же деле он боится людей и всячески пытается избежать общения с ними, скрываясь в офисе или прячась в черной куртке с капюшоном. Чхе Роун только устроилась в компанию, но ее общительность и рвение уже вызывают уважение коллег. На самом же деле ее задор – всего лишь маска, за которой она прячет свою скорбь по погибшей сестре. Больше всего на свете она хочет разоблачить Ын Хванги, которого винит в трагедии., чтобы узнать истинные причины произошедшего



