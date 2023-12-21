8.52023, What on Earth?
Загадки планеты Земля (сериал, 2023) сезон 8 серия 20 смотреть онлайн
О сериале
Используя кадры, которые передают более 4 000 орбитальных спутников, проект исследует различные тайны и загадки Земли — от странных геологических объектов (например, зловещее кроваво-красное озеро около Багдада и цунами, никогда не доходящее до берега) до необычных сооружений, созданных человеком.
