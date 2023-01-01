Загадки планеты Земля (сериал, 2023) сезон 3 серия 16 смотреть онлайн

Используя кадры, которые передают более 4 000 орбитальных спутников, проект исследует различные тайны и загадки Земли — от странных геологических объектов (например, зловещее кроваво-красное озеро около Багдада и цунами, никогда не доходящее до берега) до необычных сооружений, созданных человеком.



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