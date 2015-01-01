Загадки планеты Земля (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.52015, What on Earth?
Документальный18+
О сериале
Используя кадры, которые передают более 4 000 орбитальных спутников, проект исследует различные тайны и загадки Земли — от странных геологических объектов (например, зловещее кроваво-красное озеро около Багдада и цунами, никогда не доходящее до берега) до необычных сооружений, созданных человеком.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
Время43 мин / 00:43
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
5.8 IMDb