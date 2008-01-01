Задорный день. Новый концерт Михаила Задорнова. Сезон 1. Серия 1
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Задорный день. Новый концерт Михаила Задорнова
1-й сезон
1-я серия

Задорный день. Новый концерт Михаила Задорнова (сериал, 2008) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.52008, Задорный день. Новый концерт Михаила Задорнова. Сезон 1. Серия 1
Концерты16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В этом концерте Михаила Задорнова вы услышите не только задорные, зажигательные шутки, но и интересные наблюдения, размышления, заставляющие изменить мировоззрение. Михаил Задорнов рассказывает о наших и американцах, об Украине и ЕС, о политике и экономике. Несмотря на то, что этот концерт 2008 года, все шутки актуальны и сегодня!

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Концерты

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