Задорный день. Новый концерт Михаила Задорнова
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Задорный день. Новый концерт Михаила Задорнова

Задорный день. Новый концерт Михаила Задорнова (сериал, 2008) смотреть онлайн бесплатно

9.52008, Задорный день. Новый концерт Михаила Задорнова 1 сезон
Концерты16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В этом концерте Михаила Задорнова вы услышите не только задорные, зажигательные шутки, но и интересные наблюдения, размышления, заставляющие изменить мировоззрение. Михаил Задорнов рассказывает о наших и американцах, об Украине и ЕС, о политике и экономике. Несмотря на то, что этот концерт 2008 года, все шутки актуальны и сегодня!

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Концерты

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