Забота о важном (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

С 1 января 2023 года начал работать Социальный Фонд России. Он объединил ПФР и ФСС. Благодаря этому объединению получение положенной помощи от государства стало проще. Каждый выпуск – это рассказ о человеке/семье, его быте и проблеме, и подробная инструкция, как для решения этой проблемы получить помощь государства. В каждом выпуске помимо героев (обычных людей) принимают участие специалисты СФР, которые рассказывают, какая поддержка от государства положена, и как ее получить легко и быстро.



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