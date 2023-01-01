Забота о важном. Сезон 1. Серия 2
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Забота о важном
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Забота о важном (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

2023, Забота о важном. Сезон 1. Серия 2
Документальные12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

С 1 января 2023 года начал работать Социальный Фонд России. Он объединил ПФР и ФСС. Благодаря этому объединению получение положенной помощи от государства стало проще. Каждый выпуск – это рассказ о человеке/семье, его быте и проблеме, и подробная инструкция, как для решения этой проблемы получить помощь государства. В каждом выпуске помимо героев (обычных людей) принимают участие специалисты СФР, которые рассказывают, какая поддержка от государства положена, и как ее получить легко и быстро.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Документальные

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