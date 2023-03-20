8.92022, За каменной стеной. Серия 2
Мелодрама18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
За каменной стеной (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Варя живёт с бабушкой, подрабатывает репетитором у сына местного бизнесмена Вадима, готовится поступать в аспирантуру и мечтает о свадьбе: её жених Толик поехал в Москву на заработки. Однако её планам не суждено было сбыться — находчивый Толик вернулся с новой невестой-москвичкой. Экзамены в аспирантуру провалены, да ещё и бабушке срочно требуется операция. Варю поддерживает Вадим, которому она всегда была симпатична. Назло Толику она принимает его помощь и ухаживания. Не за горами и свадьба — Вадим обещает, что она будет «как за каменной стеной». Но жизнь с нелюбимым мужем и чужим сыном мало похожа на сказку: мальчик принимает Варю в штыки, а Вадим начинает придираться по любому поводу…
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
- ДПРежиссёр
Дмитрий
Пантелеев
- ЕПАктриса
Екатерина
Панасюк
- ИТАктёр
Игорь
Теплов
- РБАктёр
Роман
Баум
- ТВАктриса
Татьяна
Весёлкина
- Актёр
Александр
Матросов
- Актриса
Людмила
Титова
- СНАктёр
Сергей
Нечипоренко
- Актриса
Алина
Воскресенская
- АВАктриса
Анна
Воропаева
- КДАктёр
Кирилл
Дубровицкий
- МРСценарист
Мария
Рождественская
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- АВПродюсер
Александра
Виноградова
- НЧХудожница
Наталья
Чабаненко
- АМОператор
Алексей
Макеев