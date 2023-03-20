За каменной стеной (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

За каменной стеной. Серия 2
За каменной стеной
1-й сезон
2-я серия
Мелодрама18+
О сериале

Варя живёт с бабушкой, подрабатывает репетитором у сына местного бизнесмена Вадима, готовится поступать в аспирантуру и мечтает о свадьбе: её жених Толик поехал в Москву на заработки. Однако её планам не суждено было сбыться — находчивый Толик вернулся с новой невестой-москвичкой. Экзамены в аспирантуру провалены, да ещё и бабушке срочно требуется операция. Варю поддерживает Вадим, которому она всегда была симпатична. Назло Толику она принимает его помощь и ухаживания. Не за горами и свадьба — Вадим обещает, что она будет «как за каменной стеной». Но жизнь с нелюбимым мужем и чужим сыном мало похожа на сказку: мальчик принимает Варю в штыки, а Вадим начинает придираться по любому поводу…

Россия
Мелодрама
49 мин / 00:49

6.7 КиноПоиск

