YFU 90 (сериал, 2025) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Смотрите на Wink юбилейный турнир YFU 90 от самой мощной ММА-организации Китая! В карде выступят сразу двое парней с флагом Российской Федерации. Местного бойца Эмунанджию выйдет огорчать дебютант по профессиональным смешанным единоборствам, выпускник турниров Colosseum, Хамзат Давлетмурзаев. А с опытным Айзези Дамоламу сразится боец из системы лиг MFP и ACA Young Eagles, Соломон Демин.

