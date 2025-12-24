YFU 90 (сериал, 2025) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Экиюэбу vs Соуза
Смотрите на Wink юбилейный турнир YFU 90 от самой мощной ММА-организации Китая! В карде выступят сразу двое парней с флагом Российской Федерации. Местного бойца Эмунанджию выйдет огорчать дебютант по профессиональным смешанным единоборствам, выпускник турниров Colosseum, Хамзат Давлетмурзаев. А с опытным Айзези Дамоламу сразится боец из системы лиг MFP и ACA Young Eagles, Соломон Демин.

