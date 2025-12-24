YFU 90 (сериал, 2025) смотреть онлайн

YFU 90
YFU 90 (сериал, 2025)

2025, YFU 90 1 сезон
Спортивный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Смотрите на Wink юбилейный турнир YFU 90 от самой мощной ММА-организации Китая! В карде выступят сразу двое парней с флагом Российской Федерации. Местного бойца Эмунанджию выйдет огорчать дебютант по профессиональным смешанным единоборствам, выпускник турниров Colosseum, Хамзат Давлетмурзаев. А с опытным Айзези Дамоламу сразится боец из системы лиг MFP и ACA Young Eagles, Соломон Демин.

