YFU 90 (сериал, 2025) смотреть онлайн

Сезоны и серии
- 18+22 мин
YFU 90
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+19 мин
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+27 мин
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+15 мин
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+13 мин
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+33 мин
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+30 мин
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+14 мин
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
Смотрите на Wink юбилейный турнир YFU 90 от самой мощной ММА-организации Китая! В карде выступят сразу двое парней с флагом Российской Федерации. Местного бойца Эмунанджию выйдет огорчать дебютант по профессиональным смешанным единоборствам, выпускник турниров Colosseum, Хамзат Давлетмурзаев. А с опытным Айзези Дамоламу сразится боец из системы лиг MFP и ACA Young Eagles, Соломон Демин.