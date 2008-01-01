Ясновидец. Сезон 3. Серия 7
Wink
Детям
Ясновидец
3-й сезон
7-я серия

Ясновидец (сериал, 2008) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн

2008, Psych
Комедии, Криминал12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Шон - молодой консультант полиции в Санта-Барбаре, чья тонко развитая наблюдательность и неординарные дедуктивные способности позволяют убедить всех в том, что он ясновидящий. Шон, используя свои уникальные навыки, вместе со своим другом Гасом помогает расследовать сложные уголовные дела.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Криминал, Детективы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ясновидец»