Ясновидец
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Ясновидец

Ясновидец (сериал, 2006) смотреть онлайн

2006, Psych 8 сезонов
Комедии, Криминал12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Шон - молодой консультант полиции в Санта-Барбаре, чья тонко развитая наблюдательность и неординарные дедуктивные способности позволяют убедить всех в том, что он ясновидящий. Шон, используя свои уникальные навыки, вместе со своим другом Гасом помогает расследовать сложные уголовные дела.

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ясновидец»

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