Ясновидец (сериал, 2008) сезон 3 смотреть онлайн
2008, Psych 16 серий
Комедия, Криминал12+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Шон - молодой консультант полиции в Санта-Барбаре, чья тонко развитая наблюдательность и неординарные дедуктивные способности позволяют убедить всех в том, что он ясновидящий. Шон, используя свои уникальные навыки, вместе со своим другом Гасом помогает расследовать сложные уголовные дела.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
8.4 IMDb
- МДРежиссёр
Мэл
Дэмски
- СФРежиссёр
Стив
Фрэнкс
- ДРРежиссёр
Джеймс
Родэй
- ССРежиссёр
Стивен
Серджик
- ДРАктёр
Джеймс
Родэй
- ДХАктёр
Дьюли
Хилл
- ТОАктёр
Тимоти
Омандсон
- КБАктёр
Корбин
Бернсен
- МЛАктриса
Мэгги
Лоусон
- КНАктриса
Керстен
Нельсон
- ЛДАктёр
Лиам
Джеймс
- СБАктёр
Сэйдж
Броклбэнк
- КФАктёр
Курт
Фуллер
- КМАктёр
Карлос
МакКаллерс II
- СФСценарист
Стив
Фрэнкс
- СКСценарист
Саладин
К. Паттерсон
- ДРСценарист
Джеймс
Родэй
- ТССценарист
Тами
Сэгер
- СФПродюсер
Стив
Фрэнкс
- КХПродюсер
Крис
Хенце
- ККПродюсер
Келли
Кулчак
- МДПродюсер
Мэл
Дэмски
- ДКМонтажёр
Дэвид
Крэбтри
- ЭДМонтажёр
Эрик
Дженкинс
- ГМОператор
Грегори
Миддлтон
- БККомпозитор
Брэндон
Кристи