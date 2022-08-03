Ярмарка тщеславия (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Амбициозная сирота поднимается по социальной лестнице, манипулируя всеми вокруг. Историческая драма «Ярмарка тщеславия» — сериал с Оливией Кук из «Дома дракона» по скандальному роману Уильяма Теккерея, ставшему мировой классикой.
Бекки Шарп может похвастаться острым умом и отличным знанием французского, но вот ее происхождение оставляет желать лучшего. Ее отец — художник, проигравший битву с алкоголизмом, а мать — простая танцовщица. Бекки росла в пансионе и учила французскому младших девочек, но вот настало время ей покинуть его стены и отправиться работать гувернанткой. Девушка не желает такой участи, но ее путь в высшее общество оказывается невероятно сложным. Чтобы достичь успеха, ей придется изворачиваться, лгать и плести интриги, и цена за это будет высока.
Чтобы увидеть, сможет ли героиня выйти победительницей в этой игре за место под солнцем, смотрите мини-сериал «Ярмарка тщеславия» в подписке Amediateka на Wink.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрИсторический, Драма
КачествоFull HD
Время46 мин / 00:46
Рейтинг
- ДСРежиссёр
Джеймс
Стронг
- МПАктёр
Майкл
Пэйлин
- Актриса
Оливия
Кук
- ТБАктёр
Том
Бейтман
- Актёр
Джонни
Флинн
- КДАктриса
Клаудия
Джесси
- Актёр
Роберт
Пью
- ЭКАктриса
Элли
Кендрик
- Актёр
Саймон
Расселл Бил
- ЧРАктёр
Чарли
Роу
- МКАктёр
Мартин
Клунес
- ГХСценарист
Гвинет
Хьюз
- УМСценарист
Уильям
Мейкпис Теккерей
- ГХПродюсер
Гвинет
Хьюз
- РФХудожник
Ричард
Филд
- ТЛХудожник
Тибор
Лазар
- АПХудожница
Анна
Притчард
- СУМонтажёр
Стивен
Уорсли