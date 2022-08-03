Ярмарка тщеславия (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Амбициозная сирота поднимается по социальной лестнице, манипулируя всеми вокруг. Историческая драма «Ярмарка тщеславия» — сериал с Оливией Кук из «Дома дракона» по скандальному роману Уильяма Теккерея, ставшему мировой классикой.



Бекки Шарп может похвастаться острым умом и отличным знанием французского, но вот ее происхождение оставляет желать лучшего. Ее отец — художник, проигравший битву с алкоголизмом, а мать — простая танцовщица. Бекки росла в пансионе и учила французскому младших девочек, но вот настало время ей покинуть его стены и отправиться работать гувернанткой. Девушка не желает такой участи, но ее путь в высшее общество оказывается невероятно сложным. Чтобы достичь успеха, ей придется изворачиваться, лгать и плести интриги, и цена за это будет высока.



Чтобы увидеть, сможет ли героиня выйти победительницей в этой игре за место под солнцем, смотрите мини-сериал «Ярмарка тщеславия» в подписке Amediateka на Wink.

