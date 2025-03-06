Женщина расстается с любимым мужчиной, узнав о своей неизлечимой болезни. Однако она не может оставаться в стороне, когда его настигает беда. Сериал «Я живу для тебя» — мелодрама о том, как важно, чтобы в трудную минуту рядом был близкий человек.



Однажды администратор гостиницы Вера встречает Андрея, технолога, который недавно устроился работать на фабрику. Молодые люди быстро сближаются и понимают, что это любовь. Однако идиллию нарушает страшный диагноз: Вера узнает, что ей осталось жить меньше года. Она решает, что лучше расстаться с Андреем, чем обрекать его на страдания и скорбь, и разрывает их отношения. Вера переезжает в другой город, но узнает, что Андрей попал в беду.



Что произойдет, когда Вера вернется, расскажет мелодрама «Я живу для тебя». Смотреть сериал онлайн можно на нашем видеосервисе Wink.

