Я живу для тебя. Сезон 1. Серия 2
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Я живу для тебя
1-й сезон
2-я серия
8.92025, Я живу для тебя. Сезон 1. Серия 2
Мелодрама18+
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Я живу для тебя (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Женщина расстается с любимым мужчиной, узнав о своей неизлечимой болезни. Однако она не может оставаться в стороне, когда его настигает беда. Сериал «Я живу для тебя» — мелодрама о том, как важно, чтобы в трудную минуту рядом был близкий человек.

Однажды администратор гостиницы Вера встречает Андрея, технолога, который недавно устроился работать на фабрику. Молодые люди быстро сближаются и понимают, что это любовь. Однако идиллию нарушает страшный диагноз: Вера узнает, что ей осталось жить меньше года. Она решает, что лучше расстаться с Андреем, чем обрекать его на страдания и скорбь, и разрывает их отношения. Вера переезжает в другой город, но узнает, что Андрей попал в беду.

Что произойдет, когда Вера вернется, расскажет мелодрама «Я живу для тебя». Смотреть сериал онлайн можно на нашем видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
47 мин / 00:47

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