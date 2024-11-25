Я заберу твою любовь. Сезон 1. Серия 3
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Я заберу твою любовь
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3-я серия

Я заберу твою любовь (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

9.22023, Я заберу твою любовь. Сезон 1. Серия 3
Мелодрама18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Начинающий врач Лена Варлакова только что устроилась на работу и готовится к свадьбе с нейрохирургом Олегом Максимовым. Только одно обстоятельство осложняет ее жизнь — навязчивое внимание богатого и влиятельного бизнесмена Лузянина. Он настолько влюблен, что не намерен отступать. В ход идут все его связи, чтобы Максимов оказался на скамье подсудимых и отказался от любимой. После свадьбы с Лузяниным Лена попала в «золотую клетку», но как она ни старалась, полюбить мужа так и не смогла. Волей случая она узнает, почему Олег осужден и вынужденно отказался от нее. Девушка начинает бороться за настоящую любовь.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
46 мин / 00:46

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