Я заберу твою любовь (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Начинающий врач Лена Варлакова только что устроилась на работу и готовится к свадьбе с нейрохирургом Олегом Максимовым. Только одно обстоятельство осложняет ее жизнь — навязчивое внимание богатого и влиятельного бизнесмена Лузянина. Он настолько влюблен, что не намерен отступать. В ход идут все его связи, чтобы Максимов оказался на скамье подсудимых и отказался от любимой. После свадьбы с Лузяниным Лена попала в «золотую клетку», но как она ни старалась, полюбить мужа так и не смогла. Волей случая она узнает, почему Олег осужден и вынужденно отказался от нее. Девушка начинает бороться за настоящую любовь.

