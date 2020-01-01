Я ненавижу Сьюзи. Сезон 1. Серия 2
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Я ненавижу Сьюзи (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.22020, I Hate Suzie
Драмы, Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Звезда «Тайного дневника девушки по вызову» Билли Пайпер иронизирует над миром селебрити в новом комедийном сериале. Актриса Сьюзи Пиклс становится жертвой хакеров: ее смартфон взламывают и весь мир теперь может хорошенько рассмотреть компрометирующие фото. Вместе с подругой и менеджером Наоми Сьюзи в панике пытается спасти свою карьеру и брак.

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Страна
Великобритания
Жанр
Комедии, Драмы
Качество
SD
Время
33 мин / 00:33

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Я ненавижу Сьюзи»