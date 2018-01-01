Я ненавижу Сьюзи (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыЯ ненавижу Сьюзи1-й сезон
8.22020, I Hate Suzie 8 серий
Драма, Комедия18+
О сериале
Звезда «Тайного дневника девушки по вызову» Билли Пайпер иронизирует над миром селебрити в новом комедийном сериале. Актриса Сьюзи Пиклс становится жертвой хакеров: ее смартфон взламывают и весь мир теперь может хорошенько рассмотреть компрометирующие фото. Вместе с подругой и менеджером Наоми Сьюзи в панике пытается спасти свою карьеру и брак.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Драма
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.9 IMDb
