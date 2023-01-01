Я ненавижу Сьюзи (сериал, 2020) смотреть онлайн
8.22020, I Hate Suzie 1 сезон
Драмы, Комедии18+
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Сюжет
Звезда «Тайного дневника девушки по вызову» Билли Пайпер иронизирует над миром селебрити в новом комедийном сериале. Актриса Сьюзи Пиклс становится жертвой хакеров: ее смартфон взламывают и весь мир теперь может хорошенько рассмотреть компрометирующие фото. Вместе с подругой и менеджером �Наоми Сьюзи в панике пытается спасти свою карьеру и брак.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыКомедии, Драмы
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ДШРежиссёр
Доун
Шадфорт
- ЭНРежиссёр
Энтони
Нилсон
- БПАктриса
Билли
Пайпер
- ЛФАктриса
Лейла
Фарзад
- ДИАктёр
Дэниэл
Ингс
- МДАктёр
Мэттью
Джордан-Коус
- НМАктёр
Натаниэль
Мартелло-Уайт
- ЛЭАктриса
Лоррейн
Эшборн
- Актёр
Фил
Дэниелс
- ЭСАктриса
Эмма
Смитин
- ОДАктёр
Омари
Дуглас
- ЛПСценарист
Люси
Преббл
- БПСценарист
Билли
Пайпер
- ДГПродюсер
Джули
Гарднер
- БППродюсер
Билли
Пайпер
- ТСОператор
Тим
Сиделл
- ЛБОператор
Люк
Брайа�нт
- ДЛКомпозитор
Джонни
Ллойд