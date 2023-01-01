Я ненавижу Сьюзи
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Я ненавижу Сьюзи

Я ненавижу Сьюзи (сериал, 2020) смотреть онлайн

8.22020, I Hate Suzie 1 сезон
Драмы, Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Звезда «Тайного дневника девушки по вызову» Билли Пайпер иронизирует над миром селебрити в новом комедийном сериале. Актриса Сьюзи Пиклс становится жертвой хакеров: ее смартфон взламывают и весь мир теперь может хорошенько рассмотреть компрометирующие фото. Вместе с подругой и менеджером Наоми Сьюзи в панике пытается спасти свою карьеру и брак.

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Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Я ненавижу Сьюзи»

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