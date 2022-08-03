Я не знаю, что делать. Серия 1
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Я не знаю, что делать (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2021, Я не знаю, что делать. Серия 1
Документальный18+

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О сериале

Шоу, в котором подростки говорят о том, что их волнует — своими словами и без давления. Темой каждого выпуска будет актуальная подростковая проблема: о буллинге, наркотиках и проблемах с родителями расскажут гости, которые столкнулись с этим явлениям. Молодая команда ведущих из блогеров и журналистов поможет создать безопасное пространство для трудного разговора.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
62 мин / 01:02

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