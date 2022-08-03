WinkСериалыЯ не знаю, что делать1-й сезон
Я не знаю, что делать (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
2021, Я не знаю, что делать. Сезон 1 8 серий
Документальный18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Шоу, в котором подростки говорят о том, что их волнует — своими словами и без давления. Темой каждого выпуска будет актуальная подростковая проблема: о буллинге, наркотиках и проблемах с родителями расскажут гости, которые столкнулись с этим явлениям. Молодая команда ведущих из блогеров и журналистов поможет создать безопасное пространство для трудного разговора.