Я не знаю, что делать
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Я не знаю, что делать

Я не знаю, что делать (сериал, 2021) смотреть онлайн

2021, Я не знаю, что делать 1 сезон
Документальный18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Шоу, в котором подростки говорят о том, что их волнует — своими словами и без давления. Темой каждого выпуска будет актуальная подростковая проблема: о буллинге, наркотиках и проблемах с родителями расскажут гости, которые столкнулись с этим явлениям. Молодая команда ведущих из блогеров и журналистов поможет создать безопасное пространство для трудного разговора.

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Страна
Россия
Жанр
Документальный

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