Я могу уничтожить тебя. Сезон 1. Серия 9
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Я могу уничтожить тебя
1-й сезон
9-я серия

Я могу уничтожить тебя (сериал, 2020) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

5.42020, I May Destroy You
Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Арабелла Эссиуеду ведет весьма богемную жизнь в Лондоне: тусуется с друзьями и пишет дебютную книгу, где планирует выступить голосом своего поколения. Однако радужные планы ломает страшный инцидент в ночном клубе, после которого жизнь Арабеллы меняется бесповоротно.

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Рейтинг

6.8 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Я могу уничтожить тебя»

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