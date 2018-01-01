Вживую. Сезон 1. Серия 9
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Вживую
1-й сезон
9-я серия

Вживую (сериал, 2018) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

8.92018, Raibeu
Комедии, Драмы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Корейская дорама о буднях молодых офицеров полиции, которые пытаются совмещать свои должностные обязанности с личной жизнью. Под присмотром капитана О Янчхона оказываются двое полицейских, которым предстоит доказать, что они готовы служить в органах правопорядка. Хан Чоно — храбрая девушка, которой каждый день приходится сталкиваться с мужским шовинизмом и проблемами дома. Ём Сансу — патологический неудачник, который никак не может добиться серьезных успехов после увольнения из армии. У него устанавливаются напряженные отношения с О Янчхоном, и им придется многое пройти, чтобы найти общий язык. Со временем к ним присоединяется следовательница Ан Чанми, жена Янчхона — эти двое переживают не лучший период в отношениях. Их ожидают жестокие преступления, постоянный стресс, но также и поддержка коллег и захватывающие приключения. О них расскажет «Вживую» — дорама 2018 года доступна онлайн на Wink.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Криминал, Драмы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.3 IMDb