Вживую (сериал, 2018) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Корейская дорама о буднях молодых офицеров полиции, которые пытаются совмещать свои должностные обязанности с личной жизнью. Под присмотром капитана О Янчхона оказываются двое полицейских, которым предстоит доказать, что они готовы служить в органах правопорядка. Хан Чоно — храбрая девушка, которой каждый день приходится сталкиваться с мужским шовинизмом и проблемами дома. Ём Сансу — патологический неудачник, который никак не может добиться серьезных успехов после увольнения из армии. У него устанавливаются напряженные отношения с О Янчхоном, и им придется многое пройти, чтобы найти общий язык. Со временем к ним присоединяется следовательница Ан Чанми, жена Янчхона — эти двое переживают не лучший период в отношениях. Их ожидают жестокие преступления, постоянный стресс, но также и поддержка коллег и захватывающие приключения. О них расскажет «Вживую» — дорама 2018 года доступна онлайн на Wink.

