Выжившие (сериал, 2017) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн
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Выжившие
Сезон 3 Серия 1
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Выжившие
Сезон 3 Серия 2
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Выжившие
Сезон 3 Серия 3
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Выжившие
Сезон 3 Серия 4
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Выжившие
Сезон 3 Серия 5
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Выжившие
Сезон 3 Серия 6
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Выжившие
Сезон 3 Серия 7
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Выжившие
Сезон 3 Серия 8
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Выжившие
Сезон 3 Серия 9
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Выжившие
Сезон 3 Серия 10
Сюжет
Братья-охотники проверяют себя на прочность в дикой природе. Документальный сериал об экстремальных приключениях.
Крис и Кэйси Киферы — смелые охотники и экстремалы, которые решают показать на своем примере, как выжить в дикой природе. Братья ставят перед собой цель преодолеть сотни километров самой суровой местности Северной Америки, где опасность поджидает на каждом шагу. Голодные волки, непроходимые болота, капризный климат — охотники готовы бросить вызов самим себе и прожить 30 дней в глуши, рассчитывая только на свои силы. На первом этапе у Криса и Кэйси есть всего несколько часов, чтобы без компаса найти спрятанный инвентарь, обустроить ночлег и добыть пищу. Не пожалеют ли авантюристы, что согласились на такой опасный эксперимент?
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