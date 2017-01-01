Выжившие. Сезон 3. Серия 8
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Выжившие (сериал, 2017) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн

8.02017, Dropped
ТВ-шоу16+
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Сюжет

Братья-охотники проверяют себя на прочность в дикой природе. Документальный сериал об экстремальных приключениях.

Крис и Кэйси Киферы — смелые охотники и экстремалы, которые решают показать на своем примере, как выжить в дикой природе. Братья ставят перед собой цель преодолеть сотни километров самой суровой местности Северной Америки, где опасность поджидает на каждом шагу. Голодные волки, непроходимые болота, капризный климат — охотники готовы бросить вызов самим себе и прожить 30 дней в глуши, рассчитывая только на свои силы. На первом этапе у Криса и Кэйси есть всего несколько часов, чтобы без компаса найти спрятанный инвентарь, обустроить ночлег и добыть пищу. Не пожалеют ли авантюристы, что согласились на такой опасный эксперимент?

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Информация

Страна
США
Жанры
ТВ-шоу

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