Выжившие (сериал, 2017) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн

Братья-охотники проверяют себя на прочность в дикой природе. Документальный сериал об экстремальных приключениях.



Крис и Кэйси Киферы — смелые охотники и экстремалы, которые решают показать на своем примере, как выжить в дикой природе. Братья ставят перед собой цель преодолеть сотни километров самой суровой местности Северной Америки, где опасность поджидает на каждом шагу. Голодные волки, непроходимые болота, капризный климат — охотники готовы бросить вызов самим себе и прожить 30 дней в глуши, рассчитывая только на свои силы. На первом этапе у Криса и Кэйси есть всего несколько часов, чтобы без компаса найти спрятанный инвентарь, обустроить ночлег и добыть пищу. Не пожалеют ли авантюристы, что согласились на такой опасный эксперимент?



Чтобы узнать, какие испытания ждут Криса и Кэйси, рекомендуем смотреть сериал «Выжившие» в хорошем качестве на нашем видеосервисе Wink!

