Выжившие. Серия 8
Wink
Сериалы
Выжившие
1-й сезон
8-я серия

Выжившие (сериал, 2017) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

8.02017, Dropped
ТВ-шоу16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

В отдаленных районах выживание — это повседневная игра. Ведущие поставили перед собой задачу прожить 30 дней в глуши. Каждый новый день братья Кифер будут испытывать свои навыки охотников, дровосеков и рыбаков на фоне сложного и безжалостного ландшафта.

Сериал Выжившие 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
ТВ-шоу
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

7.3 КиноПоиск