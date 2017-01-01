Выжившие. Серия 7
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7-я серия

Выжившие (сериал, 2017) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

8.02017, Dropped
ТВ-шоу16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

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Сюжет

В отдаленных районах выживание — это повседневная игра. Ведущие поставили перед собой задачу прожить 30 дней в глуши. Каждый новый день братья Кифер будут испытывать свои навыки охотников, дровосеков и рыбаков на фоне сложного и безжалостного ландшафта.

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Информация

Страна
США
Жанры
ТВ-шоу

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