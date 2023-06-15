Выжившие. Серия 4
Выжившие
1-й сезон
4-я серия

Выжившие (сериал, 2017) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.02017, Dropped
ТВ-шоу16+

О сериале

В отдаленных районах выживание — это повседневная игра. Ведущие поставили перед собой задачу прожить 30 дней в глуши. Каждый новый день братья Кифер будут испытывать свои навыки охотников, дровосеков и рыбаков на фоне сложного и безжалостного ландшафта.

Страна
США
Жанр
ТВ-шоу
Время
20 мин / 00:20

7.4 КиноПоиск