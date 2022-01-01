Выжить после свадьбы. Сезон 1. Серия 10
Wink
Сериалы
Выжить после свадьбы
1-й сезон
10-я серия
8.62022, Love on the Rocks
Документальный18+
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Выжить после свадьбы (сериал, 2022) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Говорят, что первый год брака — самый трудный. Молодожены Тейлер и Джейсон хотят проверить эту мысль на практике, отправившись в путешествие по США протяженностью 12 000 миль, чтобы взобраться на три самые выдающиеся американские вершины. Они преодолевают страхи и трудности, занимаясь экстремальными видами активного отдыха, такими как прыжки с парашютом, спуски в пещеры и восхождения на вершины гор. Это путешествие подвергает их отношения испытанию на прочность. Вопрос остается открытым: выдержит ли их брак это путешествие длиной в 12 000 миль?

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Страна
США
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
22 мин / 00:22

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