Выжить после свадьбы (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Говорят, что первый год брака — самый трудный. Молодожены Тейлер и Джейсон хотят проверить эту мысль на практике, отправившись в путешествие по США протяженностью 12 000 миль, чтобы взобраться на три самые выдающиеся американские вершины. Они преодолевают страхи и трудности, занимаясь экстремальными видами активного отдыха, такими как прыжки с парашютом, спуски в пещеры и восхождения на вершины гор. Это путешествие подвергает их отношения испытанию на прочность. Вопрос остается открытым: выдержит ли их брак это путешествие длиной в 12 000 миль?

