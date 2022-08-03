Выскочка (2019) (сериал, 2021) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

Выскочка (2019). Сезон 3. Серия 6
Выскочка (2019)
3-й сезон
6-я серия
7.42021, Shrill
Драма, Комедия18+
О сериале

Жизнеутверждающая комедия о принятии себя. «Выскочка» — история журналистки Энни, чьи параметры не вписываются в навязанные обществом стандарты. Устав от постоянного социального давления, она объявляет войну комплексам. Ее откровенные статьи о себе и своем теле находят живой отклик у аудитории, постепенно девушка становится популярной. Шоураннером сериала выступила Эйди Брайант («Любовь — болезнь»), которая также сыграла главную роль, а в списке режиссеров можно найти Кэрри Брайнштейн («Утопия») и Наташу Лионн («Матрешка»).

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.4 IMDb

