WinkСериалыВыскочка (2019)3-й сезон6-я серия
7.42021, Shrill
Драма, Комедия18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Выскочка (2019) (сериал, 2021) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн
- 18+22 мин
Выскочка (2019)
Сезон 3 Серия 1
- 18+22 мин
Выскочка (2019)
Сезон 3 Серия 2
- 18+24 мин
Выскочка (2019)
Сезон 3 Серия 3
- 18+22 мин
Выскочка (2019)
Сезон 3 Серия 4
- 18+22 мин
Выскочка (2019)
Сезон 3 Серия 5
- 18+23 мин
Выскочка (2019)
Сезон 3 Серия 6
- 18+23 мин
Выскочка (2019)
Сезон 3 Серия 7
- 18+24 мин
Выскочка (2019)
Сезон 3 Серия 8
О сериале
Жизнеутверждающая комедия о принятии себя. «Выскочка» — история журналистки Энни, чьи параметры не вписываются в навязанные обществом стандарты. Устав от постоянного социального давления, она объявляет войну комплексам. Ее откровенные статьи о себе и своем теле находят живой отклик у аудитории, постепенно девушка становится популярной. Шоураннером сериала выступила Эйди Брайант («Любовь — болезнь»), которая также сыграла главную роль, а в списке режиссеров можно найти Кэрри Брайнштейн («Утопия») и Наташу Лионн («Матрешка»).
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ЭДРежиссёр
Эндрю
ДеЯнг
- ШКРежиссёр
Шака
Кинг
- КБРежиссёр
Кэрри
Браунштейн
- ДПРежиссёр
Джесси
Перец
- ЭБАктриса
Эйди
Брайант
- ЛААктриса
Лолли
Адефопе
- Актёр
Джон
Кэмерон Митчелл
- ИОАктёр
Иэн
Оуэнс
- ЛДАктёр
Люка
Джонс
- ПХАктриса
Патти
Харрисон
- ДСАктриса
Джулия
Суини
- ЕФАктриса
Е.Р.
Файтмастер
- СГСценарист
Суди
Грин
- РКСценарист
Роб
Клейн
- КДСценарист
Крэйг
ДиГрегорио
- АРПродюсер
Александра
Рашфилд
- ЛУПродюсер
Линди
Уэст
- Продюсер
Элизабет
Бэнкс
- ДАПродюсер
Дэвид
Аллен Кресс
- ШТХудожник
Шулер
Теллин
- ДДХудожница
Дженелла
Джордано
- НГМонтажёр
Николас
Галлуччи
- АУКомпозитор
Анна
Уоронкер
- КУКомпозитор
Крэйг
Уэдрен