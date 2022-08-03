Выскочка (2019) (сериал, 2021) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

Жизнеутверждающая комедия о принятии себя. «Выскочка» — история журналистки Энни, чьи параметры не вписываются в навязанные обществом стандарты. Устав от постоянного социального давления, она объявляет войну комплексам. Ее откровенные статьи о себе и своем теле находят живой отклик у аудитории, постепенно девушка становится популярной. Шоураннером сериала выступила Эйди Брайант («Любовь — болезнь»), которая также сыграла главную роль, а в списке режиссеров можно найти Кэрри Брайнштейн («Утопия») и Наташу Лионн («Матрешка»).

