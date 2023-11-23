Выгодная афера (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Ли Во Ру — мошенница. Она десять лет просидела в тюрьме за обвинение в смерти родителей, а после того, как ее выпустили, принялась обманывать и проворачивать разные аферы. Хан Му Ен — адвокат. Его называют бездушным вампиром, но на самом деле он глубоко сочувствует каждому клиенту, которому не смог помочь. По стечению обстоятельств эти двое объединяются, и что выйдет из интересного союза, узнаем после просмотра увлекательной дорамы.

