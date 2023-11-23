Выгодная афера (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

WinkСериалыВыгодная афера1-й сезон1-я серия
Сезоны и серии
- 18+63 мин
Выгодная афера
Сезон 1 Серия 1
- 18+58 мин
Выгодная афера
Сезон 1 Серия 2
- 18+60 мин
Выгодная афера
Сезон 1 Серия 3
- 18+58 мин
Выгодная афера
Сезон 1 Серия 4
- 18+58 мин
Выгодная афера
Сезон 1 Серия 5
- 18+59 мин
Выгодная афера
Сезон 1 Серия 6
- 18+58 мин
Выгодная афера
Сезон 1 Серия 7
- 18+57 мин
Выгодная афера
Сезон 1 Серия 8
- 18+62 мин
Выгодная афера
Сезон 1 Серия 9
- 18+61 мин
Выгодная афера
Сезон 1 Серия 10
- 18+58 мин
Выгодная афера
Сезон 1 Серия 11
- 18+61 мин
Выгодная афера
Сезон 1 Серия 12
- 18+62 мин
Выгодная афера
Сезон 1 Серия 13
- 18+60 мин
Выгодная афера
Сезон 1 Серия 14
- 18+61 мин
Выгодная афера
Сезон 1 Серия 15
- 18+65 мин
Выгодная афера
Сезон 1 Серия 16
О сериале
Ли Во Ру — мошенница. Она десять лет просидела в тюрьме за обвинение в смерти родителей, а после того, как ее выпустили, принялась обманывать и проворачивать разные аферы. Хан Му Ен — адвокат. Его называют бездушным вампиром, но на самом деле он глубоко сочувствует каждому клиенту, которому не смог помочь. По стечению обстоятельств эти двое объединяются, и что выйдет из интересного союза, узнаем после просмотра увлекательной дорамы.