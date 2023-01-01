Выгодная афера (сериал, 2023) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+63 мин
Выгодная афера
Сезон 1 Серия 1
- 18+58 мин
Выгодная афера
Сезон 1 Серия 2
- 18+60 мин
Выгодная афера
Сезон 1 Серия 3
- 18+58 мин
Выгодная афера
Сезон 1 Серия 4
- 18+58 мин
Выгодная афера
Сезон 1 Серия 5
- 18+59 мин
Выгодная афера
Сезон 1 Серия 6
- 18+58 мин
Выгодная афера
Сезон 1 Серия 7
- 18+57 мин
Выгодная афера
Сезон 1 Серия 8
- 18+62 мин
Выгодная афера
Сезон 1 Серия 9
- 18+61 мин
Выгодная афера
Сезон 1 Серия 10
- 18+58 мин
Выгодная афера
Сезон 1 Серия 11
- 18+61 мин
Выгодная афера
Сезон 1 Серия 12
- 18+62 мин
Выгодная афера
Сезон 1 Серия 13
- 18+60 мин
Выгодная афера
Сезон 1 Серия 14
- 18+61 мин
Выгодная афера
Сезон 1 Серия 15
- 18+65 мин
Выгодная афера
Сезон 1 Серия 16
Сюжет
Детективная дорама о гениальной мошеннице и сверхчувствительном адвокате, ставших союзниками.
Ли Ро Ум обладает супервысоким коэффициентом интеллекта и прозвищем Гений запоминания. А еще в 18 лет она была осуждена за убийство родителей и 10 лет отсидела за решеткой. Теперь, когда доказано, что девушку ложно обвинили, она выходит из тюрьмы и решает отомстить истинным виновникам. За помощью Ли Ро Ум обращается к своему адвокату Хан Му Ену, который страдает от гиперэмпатии и не может отказать клиенту, слишком сильно сопереживая. Ну а параллельно с работой над планом мести Гений запоминания использует свой дар для мошеннических схем и обогащения.
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