Выгодная афера (сериал, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Детективная дорама о гениальной мошеннице и сверхчувствительном адвокате, ставших союзниками.



Ли Ро Ум обладает супервысоким коэффициентом интеллекта и прозвищем Гений запоминания. А еще в 18 лет она была осуждена за убийство родителей и 10 лет отсидела за решеткой. Теперь, когда доказано, что девушку ложно обвинили, она выходит из тюрьмы и решает отомстить истинным виновникам. За помощью Ли Ро Ум обращается к своему адвокату Хан Му Ену, который страдает от гиперэмпатии и не может отказать клиенту, слишком сильно сопереживая. Ну а параллельно с работой над планом мести Гений запоминания использует свой дар для мошеннических схем и обогащения.



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