WinkСериалыВверх дном1-й сезон1-я серия
Вверх дном (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
8.32019, This Way Up
Комедия18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Ироничный сериал в духе «Дряни». Главная героиня по имени Эйн, выходит из психиатрической клиники после «небольшого нервного срыва». Она тут же попадает под надзор старшей сестры, а также в круговорот событий, романтических и не очень: новая работа, новая влюбленность и...разборки с невыносимым бывшим.
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СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия
КачествоSD
Время23 мин / 00:23
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.8 IMDb