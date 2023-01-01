Вверх дном
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Вверх дном

Вверх дном (сериал, 2019) смотреть онлайн

8.32019, This Way Up 1 сезон
Комедии18+

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Сюжет

Ироничный сериал в духе «Дряни». Главная героиня по имени Эйн, выходит из психиатрической клиники после «небольшого нервного срыва». Она тут же попадает под надзор старшей сестры, а также в круговорот событий, романтических и не очень: новая работа, новая влюбленность и...разборки с невыносимым бывшим.

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.8 IMDb