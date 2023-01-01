Вверх дном (сериал, 2019) смотреть онлайн
8.32019, This Way Up 1 сезон
Комедии18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Ироничный сериал в духе «Дряни». Главная героиня по имени Эйн, выходит из психиатрической клиники после «небольшого нервного срыва». Она тут же попадает под надзор старшей сестры, а также в круговорот событий, романтических и не очень: новая работа, новая влюбленность и...разборки с невыносимым бывшим.
Все сезоны сериала Вверх дном смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыКомедии
Рейтинг
7.2 КиноПо�иск
7.8 IMDb