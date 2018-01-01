Вверх дном (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

Ироничный сериал в духе «Дряни». Главная героиня по имени Эйн, выходит из психиатрической клиники после «небольшого нервного срыва». Она тут же попадает под надзор старшей сестры, а также в круговорот событий, романтических и не очень: новая работа, новая влюбленность и...разборки с невыносимым бывшим.

