Вверх дном (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

8.32019, This Way Up 6 серий
Комедия18+
О сериале
Ироничный сериал в духе «Дряни». Главная героиня по имени Эйн, выходит из психиатрической клиники после «небольшого нервного срыва». Она тут же попадает под надзор старшей сестры, а также в круговорот событий, романтических и не очень: новая работа, новая влюбленность и...разборки с невыносимым бывшим.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.8 IMDb